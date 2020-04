Twee nieuwe coronadoden in Limburgse ziekenhuizen: laagste sterftecijfer in ruim een maand

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur twee coronapatiënten gestorven. Dat is het laagste sterftecijfer in ruim een maand tijd.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder moesten de voorbije 24 uur elk één coronadode betreuren. In totaal stierven nu al minstens 344 besmette patiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Ondanks de zware menselijke tol is duidelijk dat het virus steeds minder hard toeslaat. Met twee gerapporteerde overlijdens noteren de Limburgse ziekenhuizen het laagste sterftecijfer in ruim een maand tijd.

Piek

Toch blijft de druk op de ziekenhuizen met 295 opgenomen patiënten - precies evenveel als vrijdag - erg hoog. In het AZ Vesalius in Tongeren steeg het aantal coronapatiënten van 37 personen op vrijdag naar 43 patiënten vandaag. Positief is wel de fors geminderde druk op de afdeling Intensieve Zorgen van het Sint-Trudo Ziekenhus. Daar verblijven momenteel nog drie coronapatiënten, het laagste aantal sinds 19 maart.