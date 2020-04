Standard veroordeelt controversiële uitspraken van Orlando Sa streng

Standard Luik heeft zich maandag in een bericht op haar website gedistantieerd van enkele opvallende uitspraken van aanvaller Orlando Sa in de Portugese pers. De Rouches benadrukken dat Sa, die zonder toestemming van de club terugkeerde naar Portugal, het interview gaf zonder akkoord van de club. Standard was zelfs niet op de hoogte van een interview.

“Het is duidelijk dat Orlando Sa zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden aan Standard voor akkoord zoals dit ook contractueel vastgelegd is”, lijken de Luikenaars zwaar te tillen aan de feiten.

“Het is trouwens niet aan de voetbalwereld of zijn actoren om zich publiekelijk uit te drukken over het algemene beheer van deze gezondheidscrisis door de overheid en de ziekenhuizen”, vervolgde Standard. “Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent. Dit alles zal natuurlijk intern verder opgevolgd worden.”

Orlando Sa schetste afgelopen weekend een zeer negatief beeld van de Belgische aanpak tegen het coronavirus. “De toestand in België is verschrikkelijk”, liet hij optekenen in de Portugese krant A Bola. “Er vallen veel doden, vooral in de rusthuizen. Het gezondheidssysteem werkt slecht. Ze hebben in België te weinig middelen, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de organisatie. Ik heb twee dochters en als we naar het ziekenhuis moeten, is het altijd chaotisch.”

“De faciliteiten in België zijn minder goed dan in Portugal”, ging Sa nog verder. “Naast dat structurele probleem reageerde de regering ook te laat. Er waren veel geïnfecteerde mensen die van Italië naar België reisden en het virus zo verspreidden. Men nam het allemaal niet serieus genoeg.”

“Toen de crisis begon, ben ik naar Portugal afgezakt. Mijn ploegmaats in België bleven intussen buitenkomen zonder maskers en zonder bescherming. Pas toen de cijfers omhoog gingen, werd er daar alarm geslagen. Maar in die tijd konden de ziekenhuizen niet meer iedereen opvangen.”

De Portugese aanvaller is sinds de zomer van 2018 aan zijn tweede periode op Sclessin bezig. Die is echter duidelijk minder succesvol dan zijn eerste doortocht. Tussen de zomer van 2016 en januari 2018 was Sa als Luikse aanvalsleider goed voor liefst 30 doelpunten in 62 officiële duels. Na zijn terugkeer bij Standard na een half jaartje bij het Chinese Henan Jianye bleef zijn teller het voorbije anderhalf seizoen staan op amper twee goals in 26 wedstrijden. Dit seizoen speelde hij geen enkel duel meer voor de Rouches. Zijn laatste optreden dateert van begin april vorig jaar.