Nationaal Park De Meinweg, een van de mooiste natuurgebieden in Nederlands Limburg, heeft door de verwoestende brand van afgelopen week een flink litteken opgelopen.

Op indrukwekkende dronebeelden is te zien hoe zo’n tweehonderd hectare natuur is verwoest van het in totaal achttienhonderd hectare tellende park. De stammen van de eikenbomen staan nog overeind, maar ...