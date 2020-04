Aanstaande vader Kevin De Bruyne: “Eigenlijk is Romelu Lukaku ook als een klein kind”

Kat Kerkhofs ontvangt in de rubriek ‘Homeparty met Kat’ elke weekdag virtueel een gast op Instagram. Na Radja Nainggolan, Mousa Dembélé en Romelu Lukaku was nu Kevin De Bruyne aan de beurt. De Rode Duivel was samen met zijn vrouw Michèle Lacroix te gast. “Wie het best kan voetballen van de zoontjes? Met zekerheid Rome, want Mason Milan heeft er geen interesse in.”