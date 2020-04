Van Chanel tot Louis Vuitton: modehuizen veilen stuks vanaf 100 euro voor strijd tegen corona

Grote namen als Louis Vuitton, Chanel, Celine, Dior en Comme des Garçons doen allemaal mee aan een veiling van kleding voor het goede doel. Het geld gaat naar #ProtegeTonSoignant, een initiatief om het zorgpersoneel in Frankrijk te steunen tijdens deze coronacrisis. Ook jij kunt mee bieden en dat al vanaf honderd euro.

Meer dan tachtig luxemerken en modehuizen nemen deel aan de veiling voor #ProtegeTonSoignant. Het initiatief werd in het leven geroepen door Sarah Andelman, oprichter van de bekende Parijse concept store Colette, en Nicolas Santi-Weil van het Parijse label AMI. Beiden konden ze onder meer Balenciaga, Louis Vuitton, Comme des Garçons, Dior, Chanel, Isabel Marant en Dries Van Noten zover krijgen om een stuk te doneren.

Het gaat telkens om een kledingstuk of een volledig ensemble, dat ofwel uit hun archief komt en werd gepimpt ofwel om een nieuw ontwerp. In beide gevallen moet de creatie felblauw (het kleur van de campagne) zijn of toch voor een deel uit dat kleur bestaan. Alle prijzen starten vanaf honderd euro.

De online veiling vindt plaats op 1 mei vanaf 12 uur via de website van La Mode S’Engage. Wie wil deelnemen, moet zich wel vooraf inschrijven. Het is hoe dan ook een unieke kans om een designerstuk op de kop te tikken en tegelijk de strijd tegen het coronavirus te steunen.