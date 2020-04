Vanaf 1 mei is Netflix alweer een serie rijker, en niet zomaar een. Dan kunnen we kijken naar de eerste Belgische ‘Netflix Original’ Into the night. Het verhaal gaat over de zon, die alles doodt wat haar stralen aanraken. Maar één nachtvlucht vanuit Brussel probeert daaraan te ontsnappen. De zesdelige reeks werd geregisseerd door het Belgisch duo Inti Calfat en Dirk Verheye en werd geproduceerd door Entre chien et loup.