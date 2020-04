Café Coureur krijgt boete wegens overtreding van het samenscholingsverbod

/ Borgloon -

De burgemeester van Borgloon, Eric Awouters heeft aan de politie gevraagd om een proces-verbaal op te stellen tegen café Coureur. Volgens de burgemeester lapte de zaak dit weekend het samenscholingsverbod aan de laars. Awouters had de uitbaters al eens verwittigd. Als zij hardleers blijven, zal het café met B&B voor drie maanden gesloten worden. 'Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen zeker in onze zwaar getroffen streek. Want anders komt er een nieuwe opstoot van het virus en wordt de lockdown verlengd', benadrukt de burgemeester van Borgloon.