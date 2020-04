Vogue vervangt model door rode roos

Na de blanco cover van Vogue Italia, pakt ook de Amerikaanse editie van het modemagazine uit met een bijzonder beeld op de cover: een rode roos, gefotografeerd door Irving Penn.

Voor het meinummer kon de Vogue-redactie nog teruggrijpen naar een fotoshoot met actrice Gal Gadot die voor de coronacrisis had plaatsgevonden, maar door de wekenlange quarantaine moesten de opties voor het volgende nummer herbekeken worden. Dat nummer ligt pas over enkele weken in de winkel, maar hoofdredactrice Anna Wintour wilde toch al het coverbeeld onthullen.

Op de cover zal een rode roos staan, die in 1970 werd gefotografeerd door de Amerikaanse fotograaf Irving Penn (1917-2009), een van de grootse naoorlogse fotografen. Het is de eerste keer in meer dan vijftig jaar dat er nog eens een stilleven op de cover van het magazine staat. Volgens Raul Martinez, creatief directeur bij uitgeverij Condé Nast, symboliseert de roos “schoonheid, hoop en ontwaking”, terwijl het gekozen beeld ook een brug slaat met het verleden, wat volgens Wintour even belangrijk is om een weg vooruit te vinden.

Dat is ook de reden waarom voor een beeld van Penn werd gekozen. Hij begon zijn carrière namelijk in de jaren veertig als modefotograaf voor Vogue, en zou ook in de decennia daarna tal van beroemdheden en fotomodellen portretteren voor het magazine.

Penn was echter ook bedreven in het fotograferen van stillevens. Hij fotografeerde ook het laatste stilleven dat ooit de cover van Vogue sierde, een aantal diamanten op een zwarte handschoen in 1962. En ook het allereerste coverbeeld dat hij maakte voor Vogue, in 1943, was een stilleven met onder meer een handtas en riem. Vijf jaar later zou ook een foto van Penn van een gele roos in een glas de cover halen.

Hulpverleners

Andere foto’s in het zomernummer zullen niet van professionele fotografen zijn. De Vogue-redactie vroeg ontwerpers, stylisten, modellen, journalisten, fotografen en enkele beroemdheden die aan bod komen om hun leven van de voorbije weken zelf in beeld te brengen. Een selectie van die beelden werd ook al gedeeld op de website.

Uitzondering is fotograaf Ethan James Green, die wel naar New York trok om er de hulpverleners te fotograferen, als hommage. “Velen van hen komen van ver weg - Florida, Californië of ergens anders - en hebben hun eigen leven op pauze gezet en hun families achtergelaten om voor anderen te kunnen zorgen. We zijn hen enorm dankbaar”, aldus Wintour.