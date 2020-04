Naomi Campbell presenteert talkshow in quarantaine

Nu Naomi Campbell de deur niet uitkan voor haar vlog, ontvangt ze dan maar gasten digitaal bij haar thuis. Als talkshowhost zat ze al neer met Anna Wintour, Cindy Crawford en Karlie Kloss.

Naomi Campbell is geen vreemde voor de camera. Het 49-jarige model had met The face een eigen televisieprogramma en is momenteel te zien als jurylid in de Amazon Prime-reeks Making the cut, waar modeontwerpers strijden voor de hoofdprijs van 1 miljoen dollar, maar ze lanceerde vorig jaar ook haar eigen Youtube-kanaal, waar ze met de regelmaat van de klok video’s deelt over haar reizen, werk en gekke gewoontes. Een video waarin ze als een gek haar vliegtuigzitje te lijf gaat met latex handschoenen en ontsmettende doekjes alvorens plaats te nemen, is intussen al bijna drie miljoen keer bekeken.

Maar door het coronavirus is ook Campbell tijdelijk aan haar huis gekluisterd. Van daaruit heeft ze dan maar de dagelijkse talkshow No filter with Naomi gelanceerd, met elke dag een bekende gast. Onder meer Sharon Stone, Paris Hilton, Cindy Turlington, Karlie Kloss, P. Diddy, Venus en Serena Williams, Anna Wintour, Cindy Crawford en Adut Akech schoven de voorbije dagen via een videocall aan bij Campbell.

“Ik wil dat de mensen kunnen zien dat we heel toegankelijk zijn, en dat ze ons beter kunnen leren kennen”, vertelde Campbell over haar project aan Reuters. “In normale tijden krijgen we vijf of zeven minuten tijd in een talkshow wanneer we iets te promoten hebben”, aldus Campbell. Haar video’s duren minstens vijf keer zo lang. “Je krijgt ons te zien terwijl we ontspannen thuiszitten, waar we gewoon vrijuit kunnen praten.”

Zoveel werd duidelijk in de aflevering met modeontwerper Marc Jacobs, waar zowel Campbell als Jacobs vrijuit praat over hun getroebleerde verleden. “Ik ben een drugsverslaafde en een alcoholicus. Ik heb een haarimplantaten gehad, en fillers...”, verklaarde Jacobs, waarop Campbell hem onderbrak en benadrukte dat ze “herstellende verslaafden” zijn.

Campbell wist ook Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour te onthullen wat haar favoriete defilé ooit was (de show van John Galliano in 1994 voor zijn wintercollectie, “alles draaide om de sfeer die hij toen creëerde”), maar kon Serena Williams niet verleiden tot een uitspraak over vriendin Meghan Markle. “Ik heb nog nooit van die vrouw gehoord”, antwoordde Serena toen haar werd gevraagd of ze blij was dat haar beste vriendin opnieuw in de VS woont.