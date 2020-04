Harde tackles, stevige luchtduels en innige knuffels: Wit-Rusland voetbalt gewoon rustig door

Terwijl in heel Europa de discussie woedt of de voetbalcompetities al dan niet nog hervat moeten worden, lijkt er in één land geen coronavuiltje aan de lucht.

Zo werd er afgelopen weekend in Wit-Rusland nog doodleuk gevoetbald en bleek van social distancing hoegenaamd geen spraken. De beelden lijken dan ook van een andere planeet te komen.

Harde tackles, stevige luchtduels en innige knuffels: van afstand houden is er in Wit-Rusland duidelijk geen sprake. De competitie gaat er onverstoorbaar verder, al is wel het zoeken naar publiek op de voornamelijk lege tribunes. Het blijft een tegenstrijdig beeld: terwijl de spelers lichamelijk volop in duel gaan, dragen de ballenjongens langs de kant mondmaskers. Ook de weinige opgedaagde supporters lijken zich steeds meer bewust van de huidige situatie.

Ter info: het onbekende Slutsk verstevigde zijn leiderspositie na winst tegen rode lantaarn Belshina. Ook ‘topclubs’ BATE en Dinamo Minsk mochten zegevieren en vinden stilaan aansluiting met de top van het klassement.

Terwijl de ballenjongens een mondmasker dragen en de temperatuur van het publiek gemeten wordt...

… gaat de Wit-Russische competitie onvermoeibaar verder.

En voor de échte fans, de volledige uitslagen van het voorbije weekend:

Smolevichy-STI 1 - 3 Dinamo Minsk

Neman Grodno 3 - 0 Energetyk BGU

Slavia 1 - 3 Minsk

Gorodeya 0 - 2 BATE

Dinamo Brest 0 - 2 Shakhtyor

Slutsk 3 - 2 Belshina

Torpedo BelAZ 0 - 0 Ruh Brest

Isloch 2 - 0 Vitebsk