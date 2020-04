Heel Nederland speelt en zingt het Wilhelmus vanuit zijn kot op Koningsdag

Een van de hoogdagen in Nederland, Koningsdag moet vandaag noodgedwongen vanuit eenieders kot gevierd worden. Dat betekent dat er ook online heel wat gevierd wordt. Er was een oproep om over het hele land het volkslied, het Wilhelmus te spelen vanuit de tuin, vanop het balkon of gewoon thuis in de zetel. En die oproep werd massaal opgevolgd.