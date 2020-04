Blake Lively kan het niet laten: lachen met het staartje van Ryan Reynolds

Ook beroemdheden moeten zich in deze moeilijke tijden weten bezig te houden met van alles en nog wat. Ten huize acteurskoppel Blake Lively en Ryan Reynolds en hun drie kinderen wordt er kappertje gespeeld. Dat leidt tot grappige toestanden…

Nu de professionele kappers gesloten zijn, is het haar van de Canadese Ryan Reynolds een stukje gegroeid. Ideaal om een staartje te maken… zo dacht echtgenote Blake Lively. Ze bond de iets langere, maar nog steeds korte haartjes op het achterhoofd van haar wederhelft vast. Dat deed ze met een blauw elastiekje, vermoedelijk uit de collectie van hun drie dochters.

Foto: Instagram

“Ik daag julie uit om dit beeld te vergeten als jullie hem ooit nog tegenkomen”, schreef ze bij de foto van het pietluttige staartje. Verder deelde de blondine nog een andere foto op haar stories. Daarop zien we haarkleurmiddel, als een verrassing opgestuurd door haar kapster. “Het feit dat je Ryan Reynolds vertrouwt om dit goed aan te pakken, baart me zorgen. Maar wie heeft überhaupt haar nodig”, schrijft ze er nog cynisch bij. Het resultaat van de haarkleuring blijft voorlopig uit.

Lively en Reynolds, die elkaar in 2011 leerden kennen op de filmset van ‘Green Lantern’, plagen elkaar geregeld via de sociale media. Eerder wenste ze hem al een gelukkige verjaardag in het bijschrift van een foto waar hij maar half op stond. Zijn collega Ryan Gosling stond wel volledig op het kiekje.