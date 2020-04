Lisa del Bo zingt haar kotconcert... in de kerk naast haar kot

Lisa Del Bo draait al 30 jaar succesvol mee in de Vlaamse showbizz. In 1990 was ze de winnaar van de Belgische versie van de Soundmixshow met het nummer “What’s a woman” van Vaya Con Dios. Haar echte doorbraak kwam er in 1993 toen ze ons land mocht vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Oslo. Het lied “Liefde is een kaartspel” won niet maar het maakte haar wel heel beroemd en geliefd in gans Vlaanderen.