QUIZ. Ben jij slimmer dan de Limburgse scholieren? Test je actuakennis

Ook in tijden van corona blijft Het Belang van Limburg wekelijks uitpakken met de Scholenquiz. Wat weet jij nog over de actualiteit van vorige week? Speel mee en ontdek of jij slimmer bent dan onze Limburgse scholieren.

Over welke bedrijven gaat deze cartoon?

Dit is de beste persfoto van het jaar. De demonstratie met de lichtjes vond plaats in

Waarom kwam Pieter in het nieuws?

Hoe noemt men het achterste diertje?

Wat is een mandala?

Op hoeveel meetplaatsen staat het grondwater (veel) te laag?

Deze Limburgse handontsmetter kan tegelijkertijd

Met hoeveel procent is de autoverkoop gedaald, ten opzichte van maart 2019?

Met hoeveel weken wil minister van Onderwijs Ben Weyts het schooljaar verlengen?

Wat is preteaching?