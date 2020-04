35 nieuwe besmettingen in Limburg: laagste stijging deze maand

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben opnieuw 35 Limburgers positief getest op het coronavirus. Dat is de laagste stijging deze maand.

In totaal telt onze provincie nu 5.171 bevestigde besmettingen met het coronavirus, al blijft dat cijfer een forse onderschatting. Hoewel de provincies Luik (5.786), Oost-Vlaanderen (5.422), Antwerpen (5.714) en Henegouwen (5.346) in absolute cijfers meer besmettingen tellen, is Limburg nog altijd de zwaarst getroffen regio. Gemiddeld raakten al 60 op 10.000 Limburgers besmet met het coronavirus, dat is de hoogste besmettingsgraad van het land. Voor heel België bedraagt de besmettingsgraad 41 gevallen per 10.000 inwoners.

Toch lijken onze inspanningen van de voorbije weken stilaan hun vruchten af te werpen. De afgelopen 24 uur kwamen er ‘maar’ 35 nieuwe besmettingen bij in Limburg, de laagste stijging deze maand. Ook de dag daarvoor noteerde Sciensano slechts 50 nieuwe besmettingen.

Weekendeffect

In totaal werden de afgelopen 24 uur 127 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, het laagste cijfer sinds 16 maart. Mogelijk speelt hier wel een weekendeffect. 93 mensen mochten weer naar huis, waardoor de druk op de ziekenhuizen toch weer licht stijgt. Er liggen nu 3.968 mensen op de Covid-19-afdelingen van onze ziekenhuizen, een stijging met elf. Ook de afdelingen intensieve zorgen steeg het aantal patiënten met twaalf naar 903 mensen. 600 daarvan worden beademd.

Het coronavirus eiste de afgelopen 24 uur opnieuw het leven van 113 mensen, waarvan 60 in ziekenhuizen en 53 in woonzorgcentra. Zondag waren er nog 178 sterfgevallen. Er kwamen 553 bevestigde Covid 19-gevallen bij, wat het totaal aantal besmettingen in België naar 46.687 brengt.