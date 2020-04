Saboteren kan op veel manieren, toonde Alina (21) voorbije weken in ‘De mol’. Maar alles laat z’n sporen na. Hoe de vork precies in de steel zat, komen we zondagavond te weten in de allerlaatste aflevering. Maar deze momenten konden de kijker zeker in het spoor van Alina brengen.