Wolvin Noëlla is drachtig. Dat is duidelijk te zien op een foto die een van de wildcamera’s maakte en die vandaag werd verspreid. De eerste Vlaamse wolvenroedel zal dus snel een feit zijn.

“Naar aanleiding van de recente berichten over het al dan niet drachtig zijn van Noëlla willen we iedereen geruststellen. Het in Limburg gevestigde wolvenpaar stelt het goed, wolvin Noëlla is wel degelijk ...