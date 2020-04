Billie Eilish en Justin Bieber ontwerpen mondmaskers voor het goede doel

Billie Eilish, Justin Bieber, Ariana Grande en The Rolling Stones zijn maar enkele artiesten uit de stal van Universal Music Group die een herbruikbaar mondmasker hebben ontworpen voor het ‘We’ve got you covered’-initiatief van de platenmaatschappij.

Billie Eilish verscheen dan wel met een mondmasker van Gucci op de rode loper van de Grammy’s, ze heeft nu ook haar eigen exemplaar. Zij is namelijk een van de twintig artiesten die er eentje ontwierp voor het ‘We’ve got you covered’-initiatief van Universal Music Group (UMG). Dat zamelt geld in voor muzikanten en artiesten die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Een mondmasker van een van jouw favoriete artiesten kost 15 dollar of omgerekend een kleine 14 euro. Het volledige bedrag gaat telkens naar het goede doel van de platenmaatschappij. “Ik ben dankbaar voor deze samenwerking met muzikanten die gepassioneerd en gedreven zijn om te helpen waar ze kunnen in deze ongewone tijden”, zegt Mat Vlasic, CEO van Bravado, het merchandisingdepartement van UMG.

Nu we binnenkort toch allemaal een mondmasker moeten dragen, kun je er dus eentje van je favoriete artiest op de kop tikken. Er werd met namen als Black Sabbath, Frank Sinatra en Tupac trouwens niet alleen gedacht aan de popfans, maar ook aan die van classic rock, rapmuziek en crooners.