OPROEP. Hoe pak jij dat aan tijdens de coronacrisis, een kleuter in huis?

Hasselt - Niemand blijkt zich makkelijk aan te passen aan de lockdown. Voor ouders met kleuters lijkt de situatie nog moeilijker. Veel ouders werken van thuis uit, doen het huishouden en zorgen voor hun kinderen. Er is geen tijd meer om tot rust te komen. Al meermaals werden er berichten verspreid in de media dat de ouders die telewerk moeten combineren met de zorg voor hun kindje, op de rand staan van een burn-out.

Hoe verloopt dit bij jou? Heb jij een kleuter thuis en wil je iets vertellen over jouw aanpak en hoe moeilijk dit is voor jou? Laat het ons dan weten via deze link.

