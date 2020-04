Ontsnapte Oehoe na drie weken onder wasmand gevangen op terras in Neeroeteren

Maaseik / Oudsbergen -

De eigenaar van de oehoe die afgelopen weekend werd gevangen in Neeroeteren is zijn vogel maandagvoormiddag in het Natuurhulpcentrum komen ophalen. De uil was 3 weken geleden ontsnapt uit zijn kooi in Neeroeteren. Afgelopen weekend dook de vogel dan op een terras op de Opoeterseweg. De bewoners zagen hoe de vogel gewoon bleef zitten. Geen normaal gedrag voor een wilde oehoe, dus contacteerden ze het opvangcentrum. De mensen kregen de raad om een wasmand over de vogel te plaatsen. Dit lukte. Een van de medewerkers van het Natuurhulpcentrum ging het dier dan ophalen. De vogel droeg een kwekersring, het bewijs dat het dier inderdaad bij zijn eigenaar was ontsnapt. De eigenaar meldde zich maandag dus al en is intussen herenigd met zijn uil.