Door coronavirus geen F1-race in Frankrijk in 2020

Lewis Hamilton in zijn Mercedes F1-bolide Foto: Mercedes F1 team

De GP van Frankrijk is de tiende race van de oorspronkelijke F1-kalender 2020 die geannuleerd of uitgesteld wordt, zo raakte vandaag bekend. De race zal dit jaar niet doorgaan en pas in 2021 plaatsvinden.

Al geruime tijd was het gezien de ernstige uitbraak van het coronavirus in Frankrijk hoogst onzeker dat de F1-race op het circuit van Paul Ricard zou doorgaan. De race stond oorspronkelijk gepland voor 28 juni.

Frans president Emmanuel Macron hield eerder al een toespraak waarin gesteld werd dat er deze zomer geen grote sportevenementen met publiek doorgaan. Daarmee trok Macron niet alleen een streep door de oorspronkelijke startdatum van de Tour de France, ook de F1-race in Frankrijk sneuvelt dus. Enkel een race zonder publiek behoorde nog tot de mogelijkheden maar dat idee is dus opgeborgen door de race in 2021 helemaal niet te laten doorgaan.

Na het annuleren van de Franse GP ziet het er naar uit dat de GP van Oostenrijk voorlopig de eerste race op een herwerkte F1-kalender van 2020 wordt. Voorlopig ziet het er naar uit dat het F1-seizoen dan eventueel op 5 juli zonder publiek op de Red Bull Ring kan starten.

