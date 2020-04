Acteur Chris Pratt verwacht eerste kindje met dochter van Arnold Schwarzenegger

Goed nieuws voor Chris Pratt (40) en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger (30). Het stel verwacht namelijk hun eerste kindje samen, meldt het Amerikaanse magazine People.

‘Guardians of the galaxy’-acteur Chris Pratt en auteur Katherine Schwarzenegger stapten zo’n tien maanden geleden in het huwelijksbootje. Het wordt het eerste kindje voor de dochter van Arnold Schwarzenegger, maar Pratt heeft al een zoontje uit zijn eerder huwelijk met actrice Anna Faris. Samen delen ze de zorg over de zevenjarige Jack.

Onlangs sprak Katherine nog vol lof over haar echtgenoot. “Het is geweldig om een levenspartner te vinden die je door dik en dun steunt. Hoewel ik me ook altijd gesteund heb gevoeld door mijn ouders, broers en zussen is dit iets heel anders. Nu word ik gesteund door mijn man, mijn echtgenoot, mijn rots in de branding en dat is waanzinnig mooi.”