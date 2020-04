Na Dalgona-koffie gaat dit drankje met opgeklopte Nutella viraal

Het drankje dat op sociale media overal was de laatste weken was Dalgona-koffie, maar dat heeft alweer plaatsgemaakt voor een variant met Nutella. Het recept daarvoor ging in geen tijd viraal.

Op sociale media wordt er volop geëxperimenteerd met bakken, maar ook drankjes ontsnappen niet aan die quarantainetrend. Zo dook enkele weken geleden de Dalgona op, een Koreaanse koffiebereiding die in geen tijd flink aan populariteit won op Instagram. Maar dat drankje heeft nu al plaats geruimd voor eentje met melk en Nutella.

Het recept werd voor het eerst gedeeld door de Amerikaanse foodblogger Valentine Mussi. In een kort filmpje toont ze hoe het drankje wordt gemaakt. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is Nutella, slagroom, melk en wat ijsblokjes. In slechts enkele dagen tijd kon haar post al op meer dan 60.000 likes rekenen.

Mussi geeft zelf aan dat haar recept geïnspireerd is op dat van een andere foodblogger. De Britse Eloise deelde eerder een filmpje waarin ze een gelijkaardig drankje maakt, maar dan met de toevoeging van koffie. Ook die post kreeg al snel meer dan 100.000 likes.