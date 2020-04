Remco Evenepoel leider in ‘De Container Cup’: “Waanzinnige atleet”

11 minuten, 8 seconden en 4 honderdsten, dat is de toptijd die Remco Evenepoel zondagavond op Vier neerzette in de eerste aflevering van ‘De container cup’. Daarmee deed de 20-jarige wielrenner van Deceuninck-Quick-Step bijna anderhalve minuut sneller dan zwemmer Pieter Timmers over de compacte zevenkamp die zich afspeelde in een container.