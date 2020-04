De Deense hoofdstad Kopenhagen staat in 2021 voor een groot sportief dilemma: het is één van de twaalf gaststeden voor het EK voetbal én ook de startplaats voor de Tour de France. Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, twijfelt of het wel een goed idee is om beide evenementen zo kort opeen te laten doorgaan.