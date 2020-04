Herk-de-Stad -

Benny Raemaekers (62) uit Herk-de-Stad is een van de eerste beademde coronapatiënten in Limburg die uit coma ontwaakte en ondertussen weer thuis is. “Net voor ik in coma ging, heb ik mijn vrouw nog gebeld: ‘Ik zie u graag, maar ik kan niet meer’.”