De laagste prijzenpot ooit. En de jongste mol in de geschiedenis van het spel. Zonder overdrijving noemde Gilles De Coster haar een meesterlijke saboteur: Alina Churikova. Wekenlang belazerde de 21-jarige studente haar medekandidaten en de rest van Vlaanderen. Nu het doek is gevallen over ‘De mol 2020’ mag ze eindelijk haar ware gelaat tonen. “Mensen misleiden gaat tegen mijn natuur in. Ik ben geen geboren leugenaar.”