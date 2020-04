Parket verspreidt foto van man die vrouw en dochter met hamer aanviel

Beringen -

De politie is zondagavond nog steeds op zoek naar de 52-jarige Alwin Boeja, de man die zaterdagnamiddag zijn 46-jarige vrouw en haar 28-jarige dochter met een hamer aanviel in een huis aan de Stalsesteenweg in Korpsel bij Beringen. De man wordt opgespoord voor poging tot moord.