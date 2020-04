“Stelletje zielige, agressieve nazi-flikken”: PS-politica riskeert zware sanctie na uithaal tegen agenten

“Het zal me mijn politieke carrière kosten, maar ik zwijg niet langer: een deel van de Brusselse agenten is nodeloos agressief, homofoob, racistisch en gedraagt zich als seksuele perverten.” Catherine François, (tot voor kort) fractieleidster voor de PS in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, haalt ongemeen hard uit naar agenten van de zone Zuid. Aanleiding: een tumultueus verlopen politie-interventie waarbij haar samenscholende zoon (20) betrapt werd met softdrugs, gevolgd door een woelig telefoongesprek met het thuisfront. Zowel haar eigen PS-burgemeester als de korpschef van de zone spreken van ontoelaatbare uitlatingen.