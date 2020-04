Ook binnen regering regent het kritiek op aanpak van onze premier: “De Pak de poen-show van Sophie Wilmès”

Het was haar moment van de waarheid, maar in plaats van lof krijgt premier Sophie Wilmès bakken kritiek. De vergadering van de Nationale Veiligheidsraad en de manier waarop ze de belangrijkste persconferentie uit haar carrière leidde, zijn voer voor hoon en spot op sociale media én binnen de eigen meerderheid. “Deze Pak de poen-show was verschrikkelijk”, klinkt het.