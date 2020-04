Nederlandse voetbalbond vraagt overheid om financiële steun: “Stopzetting seizoen kost 300 à 400 miljoen”

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB heeft de overheid om steun gevraagd. Volgens de voetbalbond bedraagt het inkomstenverlies door het afbreken van het seizoen vanwege de coronacrisis zo’n 300 miljoen euro en kan de schade zelfs oplopen tot 400 miljoen euro.

“Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal”, schrijft directeur betaald voetbal Eric Gudde in een brief, die in handen is van de Nederlandse openbare omroep NOS.

Volgens Gudde zijn de kosten van de profclubs hoog, terwijl er voorlopig nauwelijks inkomsten worden gegenereerd. “Veel van de kosten betreffen doorlopende contracten, afschrijvingskosten, huur- en onderhoudskosten. Die zijn binnen het betaald voetbal niet eenvoudig te beperken”, aldus Gudde. “Om dat allemaal op te vangen, is dan ook hulp en samenwerking met de overheid nodig om het voortbestaan van de sector te kunnen waarborgen.”

De KNVB bevestigt de inhoud van de brief, die is verstuurd naar de burgemeesters, minister Martin van Rijn (Sport), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de Tweede Kamer.