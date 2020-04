Brad Pitt steekt de draak met corona-uitspraken Trump

De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft in programma Saturday Night Live de viroloog Anthony Fauci bedankt voor zijn kalmte en duidelijkheid. Maar eerst stak hij de draak met de uitspraken van president Donald Trump over het nieuwe coronavirus.

Voor Saturday Night Live kroop de bekende acteur in de huid van Anthony Fauci, zeg maar de Amerikaanse Marc Van Ranst. Als Fauci reageert hij telkens op enkele omstreden uitspraken en adviezen van de president (zie de video onderaan).

“Er is heel veel verkeerde informatie over het virus”, vertelt Pitt als de viroloog. Hij adviseert ook om niet te luisteren naar vreemde tips om het virus te bestrijden.

Al weken groeit de kritiek dat Donald Trump de dagelijkse coronabriefings in het Witte Huis misbruikt voor pure zelfpromotie. Trump vertelde onder meer dat het virus vanzelf zou verdwijnen als het warmer weer werd. Op de briefing van donderdag overtrof de president zichzelf. Toen suggereerde hij als potentiële remedie het inslikken of de injectie van bleekwater, wat zeer gevaarlijk is.

Op het einde van de sketch bedankt Brad Pitt niet alleen de bekende viroloog Fauci. Maar ook het zorgpersoneel en hun families. “Bedankt voor jullie werk aan de frontlinie.”