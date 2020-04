Zaterdagochtend heeft een man de kassa van het beautysalon ‘Skin Secrets’ in de Hemelingenstraat geplunderd. Hij heeft ook een aantal verzorgingsproducten uit de zaak meegenomen. De dader - geen onbekende van de politie - is intussen gekend.

“We lagen in bed toen we rond 7 uur de winkelbel hoorden”, vertelt uitbater Dennis Geboers. Mijn vriend is naar buiten gelopen en zag de dief lopen. Die wilde een broodje gaan kopen bij ’t Koffiekoekje ...