Eén uitblinker op persconferentie Veiligheidsraad: drie minuten degelijkheid

In amper drie minuten tijd deed Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, vrijdagavond wat zijn collega-premiers en minister-presidenten uit de rest van het land nalieten: helder, beknopt en empathisch communiceren.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

OVERZICHT. Dit zijn alle nieuwe maatregelen tegen corona

Nuchter maar menselijk, kort en vooral: zonder powerpointslides. Paasch was zowat de enige politicus die tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad een degelijke indruk maakte.

Paasch legde beknopt uit wat er beslist was inzake onderwijs, wat er nog moest beslist worden, hoe ze dat zouden doen en waarom dat belangrijk was. Vervolgens had de man nóg anderhalve minuut over om de bevolking te bedanken voor hun inspanningen en hen een hart onder de riem te steken. En dat terwijl Vlaams minister-president Jan Jambon én diens Waalse evenknie Elio Di Rupo hem daarvoor zowat alle gras voor de voeten hadden weggemaaid met een complexe, gedetailleerde uitleg.

In de Duitstalige Gemeenschap wonen amper 80.000 mensen. De Duitstaligen maken dus een heel klein deel van de Belgische bevolking uit, en toch overklaste Paasch moeiteloos zijn collega’s Wilmès, Jambon, Di Rupo en Jeholet, die samen bijna anderhalf uur nodig hadden om toch vooral veel vragen onbeantwoord te laten. Negentig minuten en uiteindelijk wint...

LEES OOK. Experts en politicologen vernietigend voor Sophie Wilmès: “Dit is zondigen tegen alle regels ”

LEES OOK. Premier Wilmès na kritiek: “Communicatie kon beter qua vorm”

bekijk ook

Bekijk hier de integrale persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad