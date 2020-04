Vijftig nieuwe besmettingen in Limburg: laagste stijging in bijna twee weken

Hasselt - In Limburg hebben opnieuw 50 mensen positief getest op het coronavirus, dat is de laagste stijging in bijna twee weken. Op dit moment hebben in Limburg 5.136 mensen met zekerheid een coronabesmetting.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De afgelopen 24 uur hebben in Limburg opnieuw 50 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen twaalf dagen. Ook vorige week dinsdag was er sprake van 50 nieuwe besmettingen, maar tijdens de andere dagen van de afgelopen twee weken lag het aantal positieve gevallen elke dag hoger en op sommige dagen zelfs fors hoger. Het coronavirus lijkt Limburg dus beetje bij beetje los te laten. Toch blijft Limburg met 5.136 bevestigde besmettingen in totaal nog altijd de zwaarst getroffen provincie. In absolute aantallen hebben Antwerpen (5.645 besmettingen) en Oost-Vlaanderen (5.352 besmettingen) Limburg ondertussen al voorbijgestoken. Maar in verhouding met het inwonersaantal blijft Limburg dus de zwartste regio in deze coronacrisis: 59 op 10.000 inwoners raakten in onze provincie al besmet met het coronavirus, dat zijn er nog altijd fors meer dan in West-Vlaanderen (42 op 10.000 besmet), Vlaams-Brabant (39 op 10.000 besmet) en Oost-Vlaanderen (36 op 10.000 besmet). Antwerpen blijft met 31 op 10.000 besmette inwoners de minst zwaar getroffen provincie.

KAART. Zoveel besmettingen met het coronavirus telt jouw gemeente

“Geen exit bij deze cijfers”

Over het hele land duikt het aantal ziekenhuisopnames voor het eerst onder de 4.000. Op dit moment verblijven er in onze ziekenhuizen 3.959 patiënten, dat zijn er 236 minder dan de dag daarvoor. Van die 3.959 patiënten verblijven er 891 op intensieve zorgen (-43). In totaal mochten de afgelopen 24 uur 386 patiënten het ziekenhuis verlaten, maar toch kwamen er alweer 204 nieuwe patiënten bij. “In plaats van een daling van het aantal nieuwe patiënten zien we vooral een stabilisering rond de 200”, zei viroloog Marc Van Ranst hierover zaterdag nog. “Ik hoop dat het niet meer lang duurt voordat dat cijfer naar beneden gaat, want als we de komende dagen niet onder de 100 zakken, zit een heropening van de winkels op 11 mei er niet in”, zegt Van Ranst. “Als de cijfers blijven stagneren, kunnen we niet aan de exit beginnen. Dat zou teveel risico’s inhouden.” De afgelopen 24 uur stierven er in ons land opnieuw 178 mensen met een coronabesmetting: 75 van hen stierven in het ziekenhuis, 103 in de woon-zorgcentra. Dat brengt het totale aantal overlijdens in ons land op 7.094. Met 809 nieuwe besmettingen zijn in totaal nu 46.134 Belgen met zekerheid besmet met het coronavirus.

OVERZICHT. Dit zijn alle nieuwe maatregelen tegen corona