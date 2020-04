178 nieuwe overlijdens, druk in ziekenhuizen neemt verder af

De druk op onze ziekenhuizen blijft verder afnemen, zo blijkt uit de dagelijkse update van het nationaal Crisiscentrum. Er zijn opnieuw meer mensen ontslagen dan opgenomen. Het aantal overlijdens is ook lager dan gisteren.

In ons land zijn het voorbije etmaal 178 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 75 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 103 in de woonzorgcentra. Daar zijn 60 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 7.094, waarvan 3.223 mensen overleden in het ziekenhuis en 3.782 in woonzorgcentra. De trieste kaap van 7.000 doden is zo ook overschreden.

Er zijn de voorbije 24 uur ook 204 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen en 809 nieuwe besmettingen vastgesteld. 388 in Vlaanderen, 351 in Wallonië en 59 in Brussel.