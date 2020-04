Familie roept zone van ‘Silly Walks’ in en voorbijgangers stellen niet teleur

In coronatijden is het niet altijd even simpel om je bezig te houden en slaat de verveling snel toe. Velen nemen hun toevlucht tot bakken, doen de lenteschoonmaak of gaan op berenjacht maar anderen gaan creatiever te werk tijdens de lockdown.

De familie Koto uit het Amerikaanse Michigan besloot om zichzelf en hun buren te entertainen door hun stoep te veranderen in een “zone of Silly Walks”. De buren stellen alvast niet teleur en zetten hun beste (of gekste) beentje voor.

De Silly Walks of de rare loopjes werden wereldberoemd door het legendarische sketchprogramma Monty Python. De sketch gaat over een minister die een wel zeer speciale manier van wandelen heeft en die werkt op het ministerie van de Rare Loopjes. Het is de lievelingssketch van bedenkster Liz Koto die tijdens een wandeling terugdacht aan de sketch en besloot dat iedere wandeling zo heel wat boeiender zou worden. Eenmaal terug thuis besloot ze een bord klaar te zetten met de boodschap: “Je betreedt nu de jurisdictie van de rare loopjes. Begin meteen met raar wandelen.”

De buren zijn alleszins dol op het idee en sommigen gebruiken het als excuus om eens extra naar buiten te gaan. De familie besloot om alle rare loopjes op te nemen en te delen op hun Instagramaccount.