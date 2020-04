Handelaars boos én bezorgd over opening op 11 mei: “Wat als we maar 20 procent omzet halen?”

Hasselt -

Heel wat winkeluitbaters zijn ontgoocheld omdat ze niet op 4 mei, maar pas op 11 mei mogen openen. Tegelijk zijn ze bezorgd over de opening zelf. “Van collega’s in Nederland hoor ik dat ze nog maar 20 procent van hun omzet van voor de crisis draaien”, zegt Karine Valy van La Bottega in Hasselt.