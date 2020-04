In Tessenderlo is zojuist het startschot gegeven voor de Metro marathon Düsseldorf die Looienaar Dimitri Verbist (37) op zijn eentje loopt.

Hij is vertrokken aan zijn woning in de Hofstraat in Hulst bij Tessenderlo. Vandaag om exact half tien zou de editie plaatsvinden in Düsseldorf maar omwille van de coronacrisis is dat niet doorgegaan ...