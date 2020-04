Hoe krijg ik meer hulp in het huishouden? En hoe kunnen we meer seks hebben? Goedele Liekens heeft het antwoord

En maar joggen, brood bakken, fietsen, koken, ­tuinieren en op onze yogamat liggen. Maar de quarantaine aangrijpen om aan onze relatie en ons seksleven te werken? Ho maar. Fout bezig, vindt seksuologe Goedele Liekens (57). Zij kreeg dankzij de Hot in uw kot!-campagne van Vijf een karrenvracht vragen binnen over relaties, seks en liefde. We schotelen er haar zeven voor.

Nu we zo vaak samen zijn, maken we constant ruzie. Of hebben we elkaar niks te vertellen?

Goedele Liekens: “Een vogel die tegen het venster vliegt: dat is zowat het spannendste dat koppels tegenwoordig ...