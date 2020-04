Dierenverzorger getuigt na ‘Tiger King’: “Joe Exotic doodde honderden tijgers”

‘Tiger King’ Joe Exotic zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn grote rivaal Carole Baskin en het neerschieten van vijf tijgers in zijn dierentuin in Oklahoma. Dierenverzorger Erik Cowie stelt nu echter dat Exotic niet vijf, maar wel honderden tijgers heeft gedood.

