Vini Zabù-KTM houdt Jumbo-Visma af en wint derde etappe in virtuele Giro

Het duo Veljko Stojnic en Andrea Bartolozzi heeft zaterdag voor Vini Zabù-KTM de derde etappe in de virtuele Ronde van Italië gewonnen. Stojnic en Bartolozzi hielden in 1u37:00 Jumbo-Visma (+0:25) en Astana (+1:33) achter zich. De renners werkten zaterdag 26,9 kilometer af op het circuit van San Daniele del Friuli. Individueel liet Domenico Pozzovivo, die uitkomt voor de Italiaanse selectie, de beste tijd noteren. Hij finishte na 47 minuten en 3 seconden.

In het algemeen klassement blijft Astana leider. De voorsprong op nummer twee Androni Giocattoli bedraagt meer dan veertien minuten.

Bij de vrouwen was de overwinning vrijdag voor Trek-Segafredo, dat aantrad met de Nederlandse Ellen van Dijk en de Française Audrey Cordon Ragot. Trek-Segafredo is ook leider in het algemeen klassement met een voorsprong van meer dan 34 minuten op de Italiaanse selectie.