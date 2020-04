Stiekem afspreken in de winkel dan maar: gebrek aan perspectief voor sociaal contact kan leiden tot risicovolle creativiteit

Nee, u mag op Moederdag geen taart gaan eten bij mama. Maar u mag haar de dag erna wel zien als zij toevallig ook rondloopt in dezelfde schoenenwinkel. De nieuwe regels van de regering doen bij velen de wenkbrauwen fronsen. “In de winkelstraten kan nu eenmaal makkelijker gecontroleerd worden of iedereen zich aan de regels houdt”, is de uitleg van minister Alexander De Croo (Open VLD).