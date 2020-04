Stefan Küng triomfeert opnieuw en wint vierde rit virtuele Ronde van Zwitserland, Greg Van Avermaet net naast podium

De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de vierde rit in de virtuele Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 26-jarige Küng haalde het na 36,8 kilometer tussen Oberlangenegg en Langnau van de Australiër Michael Matthews (Sunweb), waar hij in het slot op en over ging. De Brit Ethan Hayter (Ineos) eindigde als derde, voor beste Belg Greg Van Avermaet (CCC).

Nathan Van Hooydonck (CCC) finishte nog net in de top tien, terwijl Lotto Soudal-renners Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande als dertiende en veertiende volgden. Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) was zestiende, net voor Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Gijs Van Hoecke (CCC) moest vrede nemen met de 23e plaats, Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step) werd 28e en Nikolas Maes (Lotto Soudal) 41e.

De Australiër Rohan Dennis (Ineos) veroverde de zege in de eerste rit, Küng (Groupama-FDJ) pakte eerder de bloemen in etappe twee. Rit drie was een prooi voor Nicolas Roche (Sunweb).

De Digital Swiss 5 (DS5), die de wegens de coronacrisis afgelaste reguliere Ronde van Zwitserland moet vervangen, eindigt zondag. In de vijfde en laatste etappe krijgt het peloton 36 kilometer voor de kiezen van Camperio tot Disentis-Sedrun.