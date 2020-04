Opmerkelijk dreigement van La Liga-baas: “Een club die niet wil spelen bij hervatting, zal punten verliezen”

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse Liga, heeft de clubs ervoor gewaarschuwd dat het niet zonder gevolgen zal blijven als ze weigeren wedstrijden te spelen, eens de competitie na de coronacrisis zou hervatten. Teams kunnen in dat geval zelfs punten verliezen.

Wegens de coronacrisis ligt de competitie sinds midden maart stil in Spanje, maar stilaan groeit de hoop om het seizoen, met duels achter gesloten deuren, toch nog uit te kunnen spelen. Tebas beloofde in een online persmoment dat hij bereid is voetballers schriftelijke garanties te bieden over hun gezondheid bij een heropstart, maar benadrukte ook dat clubs niet zomaar wedstrijden mogen laten schieten.

“Als er een club is die, ondanks het groene licht van de gezondheidsautoriteiten, duels niet wil afwerken, zullen we dat als een verstek beschouwen”, zei Tebas. “Eerst worden drie punten afgetrokken en dan misschien meer volgens de regels.”

De Liga-voorzitter gaf aan het seizoen zeker te willen uitspelen, ook om duidelijkheid te verschaffen over stijgers en dalers. “We moeten eerlijk met iedereen blijven”, klonk het. “Dat is een reden te meer om alle wedstrijden te spelen en de jaargang volledig af te werken.”