Impact van coronavirus daalt in Limburg: nog 1 op 9 besmette Belgen is Limburger

Hasselt - Opnieuw hebben 72 Limburgers positief getest op het coronavirus, gisteren was er nog sprake van 179 nieuwe besmettingen. Het totale aantal besmettingen komt hiermee op 5.086. Op dit moment is 1 op de 9 besmette Belgen een Limburger, vorige week was dat nog 1 op de 8, vorige maand 1 op de 7. De impact van het coronavirus daalt dus in Limburg.

De afgelopen 24 uur testten in Limburg opnieuw 72 mensen positief op het coronavirus. Dat zijn er fors minder dan gisteren, toen er sprake was van 179 nieuwe besmettingen. Na drie dagen van een stijging van het aantal nieuwe besmettingen, is er dus opnieuw een daling. In Limburg zijn nu 59 op 10.000 inwoners besmet geraakt met het coronavirus. We blijven daarmee met stip de zwaarst getroffen provincie en tellen bijna dubbel zoveel besmettingen dan Antwerpen waar 30 op 10.000 inwoners besmet zijn geraakt. Toch zien we dat Limburg op nationaal niveau steeds minder hard getroffen wordt, en dat de andere provincies aan een inhaalbeweging bezig zijn. Van alle Belgen die positief op het coronavirus hebben getest is nu 11,2 procent afkomstig van Limburg, vorige week was dat bijvoorbeeld nog 12,2 procent, een maand geleden zelfs nog 14 procent. Op dit moment is 1 op de 9 besmette Belgen een Limburger, vorige week was dat nog 1 op de 8, vorige maand 1 op de 7. De impact van het coronavirus daalt dus in Limburg, al blijft onze provincie uiteraard bijzonder zwaar getroffen.

6.917 coronadoden

Er zijn opnieuw 241 Belgen met het coronavirus overleden. Het gaat om 72 overlijdens in de ziekenhuizen, 164 in de woon-zorgcentra. “Dat hoge aantal in de woon-zorgcentra is te verklaren door het feit dat er nog 58 extra overlijdens met een dag vertraging vanuit de Vlaamse woon-zorgcentra werden gerapporteerd”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het totale aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 6.917. “53 procent stierf in een woon-zorgcentrum, 46 procent overleed in het ziekenhuis.” In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 217 patiënten met een coronabesmetting opgenomen, 295 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen op 4.195, een verdere daling van 160. “Ook het aantal patiënten op intensieve en aantal beademde patiënten blijft verder dalen”, zegt Van Gucht. Op dit moment liggen nog 934 patiënten op intensieve (-36), 635 van hen worden beademd (-46). Met 1.032 nieuwe besmettingen staat het aantal bevestigde besmettingen in ons land op 45.325.