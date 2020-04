Van Gucht over de toekomst: “Najaar en volgende winter worden moeilijkste perioden”

Volgens een voorspellingsmodel van de universiteit van Seattle, zal het aantal overlijdens zakken naar nul vanaf 19 mei. Is dat een realistische voorspelling? Dat vroeg een journaliste aan de viroloog op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Van Gucht meent van niet.

“Ik hoop dat het realistisch is, maar het blijft een scenario en een model. We moeten afwachten wat de feiten gaan zeggen. Het is wel zo dat de meeste mensen die besmet raken, een milde infectie meemaken. Een kleine minderheid overlijdt. Wanneer er nog maar weinig virus, weinig besmetting, in omloop is, zal het aantal overlijdens dus zeldzamer worden. Helemaal geen overlijdens in de komende weken of maanden, dat zou me verbazen. Het virus gaat nooit volledig verdwijnen. Maar het aantal overlijdens zal zeker sterk dalen als de infectiedruk naar beneden wordt geduwd. De moeilijke periode zal in het najaar en ook volgende winter komen, als er weer meer infecties komen omwille van de gunstige weersomstandigheden.”

Afgelopen 24 uur werden er opnieuw 241 overlijdens gerapporteerd. Maar de druk op de Belgische ziekenhuizen neemt opnieuw verder af. In het totaal liggen nog 4.195 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 934 op intensieve zorg.