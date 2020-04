241 nieuwe overlijdens, maar totale aantal patiënten in ziekenhuizen blijft dalen

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 217 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 295 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 4.195.

Dat is een daling van 160. Er liggen nog 934 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 36. Nog 635 mensen worden beademd, dat is een daling van 46. Intussen zijn in totaal 10.122 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 322.

In ons land zijn het voorbije etmaal 241 mensen overleden aan Covid-19. Een stijging, maar er komen 58 overlijdens van eergisteren bij. Cijfers die nog niet geregistreerd waren vanwege technische problemen. 154 uit Vlaanderen, 59 in wallonië 28 Brussel. Van hen overleden 72 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 164 in de woonzorgcentra. Daar zijn 58 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 6.917, waarvan 46 procent overleed in het ziekenhuis en 53 procent in woonzorgcentra.

Er zijn in ons land 1.032 nieuwe besmettingen geteld, dat is een stijging. Daarvan wonen er 431 in Vlaanderen, 355 in Wallonië en 128 in Brussel. Van de overige 118 gevallen is er geen informatie over de woonplaats. In totaal zijn er in ons land 45.325 bevestigde gevallen.

Yves Stevens: “Er is perspectief, maar blijf solidair zodat de stappen niet teruggeschroefd moeten worden”

Interfederaal woordvoerder Yves Stevens benadrukte tijdens de persconferentie dat we moeten volhouden, en dat om een goede reden. “De curve hebben we kunnen afvlakken, nu kunnen we dus overgaan naar een nieuwe fase”, zei hij. “We moeten nog steeds waakzaam zijn in die fase, want geen enkele stap van het vooropgestelde afbouwproces is niet onomkeerbaar. Het blijft zoeken naar moeilijke evenwichten, er zullen effectief stappen teruggeschroefd worden indien dat noodzakelijk is voor de volksgezondheid.”

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vrijdagavond bieden perspectief, zei Stevens, “maar dit zal gefaseerd verlopen”. Volgens Stevens mogen we uitkijken naar die vooropgestelde data, enkel indien de situatie gunstig blijft evolueren. “Blijf dus solidair in het respecteren van de huidige maatregelen, want enkel zo zullen we erin slagen deze aanpassingen te realiseren. Verantwoord gedrag bij ieder van ons, onze burgerzin, bepaalt de curve. Ook de komende weken.”

Het mondmasker wordt hét element van die burgerzin, zei Van Gucht nog. “Het wordt sterk aangeraden op openbare plaatsen, op andere plaatsen wordt het verplicht. Zoals op school of bij gebruik van het openbaar vervoer. De fysieke afstand respecteren, de handhygiëne en thuisblijven bij de minste ziektesymptomen, die regels blijven op elk moment van toepassing.”

Steven Van Gucht: “Zestig procent van bevolking moet immuun zijn”

Volgens viroloog Van Gucht is er nog lang geen sprake van groepsimmuniteit. Hij gaf tijdens het persmoment uitleg bij de nieuwste immuniteitcijfers van Sciensano. “Sciensano krijgt om de twee weken zo’n 3.000 bloedstalen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel binnen”, zegt hij. “Daarbij worden antistoffen bepaald. Dat laat ons toe een idee te krijgen hoeveel mensen besmet zijn geweest met het virus en antistoffen hebben opgebouwd. Meestal bouwt men die stoffen op zo’n tweetal weken na de infectie. Het gaat om bloedstalen van bloeddonoren, meestal mensen in een goede gezondheid, actieve mensen ook tussen de 18 en 75 jaar. Uit die studie blijkt nu dat de bloedstalen van 14 april representatief zijn voor heel België en daar bevatte 3,4 procent van die stalen antistoffen. Als we specifiek naar Vlaanderen kijken, met bloedstalen op 30 maart én 14 april, zien we een verdubbeling. Dit toont aan dat er nog steeds een circulatie is van het virus en een trage opbouw van immuniteit. Een groepsimmuniteit heeft nog geen effect op het virus, want die is er nog niet. Dan willen we zestig procent zien van immuniteit bij de bevolking. We gaan dit verder opvolgen de komende weken.”