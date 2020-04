Het kunstwerk ‘The girl with the pierced eardrum’ van Banksy ziet er anders uit dan toen het verscheen in 2014.

Sinds een paar dagen draagt de vrouw in het werk een enorm mondmasker. Banksy schilderde het kunstwerk zes jaar geleden in zijn thuisstad Bristol in het Verenigd Koninkrijk, maar het is nog niet duidelijk of het de anonieme artiest zelf was die het werk heeft aangepast.