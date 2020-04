Waarom duurde het zo lang om zo onduidelijk te communiceren?

Snel en duidelijk communiceren. Het was een van de voornemens van de regering na het debacle van vorige week. Twee keer mislukt. Om 22 uur op vrijdagavond pas begon de persconferentie over de exit. En helder was die allesbehalve. “Dit gaat over hoe we de hele maatschappij organiseren”, beet premier Sophie Wilmès (MR) van zich af. “Is het uur van een persconferentie dan belangrijk?”